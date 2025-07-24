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24 июля, 13:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2

Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2

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На финальном участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе создадут путепровод через пути МЦД-2. Сооружение уже готово на треть, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Финальный пятый участок магистрали проходит от улицы Поляны до Варшавского шоссе. На нем также построят по три подземных и надземных пешеходных перехода, тоннель в сторону Варшавского шоссе, эстакаду и еще один путепровод.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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