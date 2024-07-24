Новости часа: День города в Москве будет отмечаться 7 и 8 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. День города в Москве отметят 7 и 8 сентября, заявил Сергей Собянин.

Грозы, дожди и ветер ожидаются в Москве в четверг, 25 июля, городские службы в режиме повышенной готовности, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Электровелосипеды 2.0 городского проката появились в Митино и в заповеднике "Горки Ленинские", рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.