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Новости

Новости

24 июля, 22:15

Новости

Новости часа: День города в Москве будет отмечаться 7 и 8 сентября

Новости часа: День города в Москве будет отмечаться 7 и 8 сентября

Новости часа: пассажиры Московских центральных диаметров совершили 1 млрд поездок

Новости часа: пассажиры Московских центральных диаметров совершили 1 млрд поездок

Собянин: 1 млрд поездок совершили пассажиры на МЦД с момента запуска диаметров

Новости часа: Собянин одобрил строительство многофункциональных комплексов в ЗАО

Новости часа: столичную площадь Европы переименовали в площадь Евразии

Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год

Новости часа: Собянин поддержал проведение конкурса на соискание нацпремии "Вызов"

Новости часа: в Москве появятся проспект Славского и улица Лиозновой

Новости часа: Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. День города в Москве отметят 7 и 8 сентября, заявил Сергей Собянин.

Грозы, дожди и ветер ожидаются в Москве в четверг, 25 июля, городские службы в режиме повышенной готовности, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Электровелосипеды 2.0 городского проката появились в Митино и в заповеднике "Горки Ленинские", рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

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