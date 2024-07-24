Новости часа: пассажиры Московских центральных диаметров совершили 1 млрд поездок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Миллиард поездок совершили пассажиры на МЦД с момента запуска. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве изъяли почти 27 тонн плодоовощной продукции в первом полугодии 2024 года. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Фестиваль искусств "Горький +" пройдет в Москве с 8 по 11 августа. О датах сообщил арт-директор фестиваля, народный артист РФ Евгений Миронов.