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Новости

24 июля, 16:45

Новости

Новости часа: пассажиры Московских центральных диаметров совершили 1 млрд поездок

Новости часа: пассажиры Московских центральных диаметров совершили 1 млрд поездок

Собянин: 1 млрд поездок совершили пассажиры на МЦД с момента запуска диаметров

Новости часа: Собянин одобрил строительство многофункциональных комплексов в ЗАО

Новости часа: столичную площадь Европы переименовали в площадь Евразии

Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год

Новости часа: Собянин поддержал проведение конкурса на соискание нацпремии "Вызов"

Новости часа: в Москве появятся проспект Славского и улица Лиозновой

Новости часа: Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве

Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год

Собянин: в Москве появятся проспект Славского и улица Лиозновой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Миллиард поездок совершили пассажиры на МЦД с момента запуска. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве изъяли почти 27 тонн плодоовощной продукции в первом полугодии 2024 года. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Фестиваль искусств "Горький +" пройдет в Москве с 8 по 11 августа. О датах сообщил арт-директор фестиваля, народный артист РФ Евгений Миронов.

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