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24 июля, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин одобрил строительство многофункциональных комплексов в ЗАО

Новости часа: Собянин одобрил строительство многофункциональных комплексов в ЗАО

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Собянин: Москва поддержит проведение премии в области будущих технологий "Вызов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин одобрил строительство делового и многофункционального комплексов в ЗАО столицы. В Можайском районе появится более 16 тысяч рабочих мест.

Более 200 тысяч новых рабочих мест создано в ТиНАО после присоединения к Москве. Об этом сообщил столичный комплекс градостроительной политики.

Автоматы с бесплатной питьевой водой установили в аэропорту Домодедово, рассказала пресс-служба авиагавани.

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