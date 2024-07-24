Новости часа: Собянин одобрил строительство многофункциональных комплексов в ЗАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин одобрил строительство делового и многофункционального комплексов в ЗАО столицы. В Можайском районе появится более 16 тысяч рабочих мест.

Более 200 тысяч новых рабочих мест создано в ТиНАО после присоединения к Москве. Об этом сообщил столичный комплекс градостроительной политики.

Автоматы с бесплатной питьевой водой установили в аэропорту Домодедово, рассказала пресс-служба авиагавани.