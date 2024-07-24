Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год

Московские военнослужащие, подписавшие контракт с Минобороны России, получат от 5,2 миллиона рублей в первый год. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

В эту сумму входит единовременная выплата правительства Москвы в размере 1,9 миллиона, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – минимум 210 тысяч в месяц, а также дополнительная выплата правительства Москвы в размере 50 тысяч рублей в месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.