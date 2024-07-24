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Новости

24 июля, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин поддержал проведение конкурса на соискание нацпремии "Вызов"

Новости часа: Собянин поддержал проведение конкурса на соискание нацпремии "Вызов"

Новости часа: в Москве появятся проспект Славского и улица Лиозновой

Новости часа: Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве

Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год

Собянин: в Москве появятся проспект Славского и улица Лиозновой

Собянин: День города в Москве будет отмечаться 7 и 8 сентября

Собянин: Москва поддержит проведение премии в области будущих технологий "Вызов"

Собянин одобрил строительство делового и многофункционального комплексов в ЗАО

Мэр Москвы: столичные школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: военнослужащие по контракту в Москве получат 1,9 млн рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Москвы поддержали проведение ежегодной национальной премии "Вызов". Награду присуждают в области будущих технологий физики, математики, материаловедения, компьютерных наук, наук о жизни и других. Постановление подписал Сергей Собянин.

Почти 600 тысяч "квадратов" недвижимости введут в эксплуатацию на ЗИЛе по итогам 2024 года. Об этом сообщил Мосгосстройнадзор.

Москвичи смогут бесплатно провериться на гепатит 28–31 июля. Об этом рассказал Центр молекулярной диагностики.

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