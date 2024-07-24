Новости часа: Собянин поддержал проведение конкурса на соискание нацпремии "Вызов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Москвы поддержали проведение ежегодной национальной премии "Вызов". Награду присуждают в области будущих технологий физики, математики, материаловедения, компьютерных наук, наук о жизни и других. Постановление подписал Сергей Собянин.

Почти 600 тысяч "квадратов" недвижимости введут в эксплуатацию на ЗИЛе по итогам 2024 года. Об этом сообщил Мосгосстройнадзор.

Москвичи смогут бесплатно провериться на гепатит 28–31 июля. Об этом рассказал Центр молекулярной диагностики.