Собянин: обрабатывающие производства Москвы увеличили выпуск продукции на 11,1%

Обрабатывающие предприятия Москвы за пять месяцев увеличили выпуск продукции более чем на 11%. В целом объем промышленного производства в столице за полгода вырос почти на 10%, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, московские заводы обеспечивают город самым необходимым. Только в сфере легкой промышленности в городе работают больше 250 предприятий, там трудятся около 10 тысяч человек.

С января 2023 года производство одежды выросло на 36,6%, обуви – на 30%. Расширяться и переходить на отечественное оборудование компаниям помогают городские программы поддержки, которые включают больше 20 мер и набор антикризисных инструментов.

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