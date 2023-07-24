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Собянин: с начала года в пяти округах Москвы построено 17 социальных объектов

Собянин: с начала года в пяти округах Москвы построено 17 социальных объектов

Собянин: последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте устранят максимально быстро

Собянин обсудил с депутатами ГД развитие онкологической помощи в Москве

Собянин: последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте устранят максимально быстро

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Собянин: последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте устранят максимально быстро

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Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет на ВДНХ 29 июля – Собянин

Семнадцать объектов социальной инфраструктуры построили за первое полугодие в Москве. Как сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, новые здания появились на востоке, юге, юго-востоке, западе и юго-западе столицы.

Кроме того, в районах Очаково-Матвеевское и Солнцево строятся два детских сада, а в Северном Бутове – спорткомплекс "Качаловский". В районе Новогиреево уже завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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