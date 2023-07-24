Собянин: с начала года в пяти округах Москвы построено 17 социальных объектов

Семнадцать объектов социальной инфраструктуры построили за первое полугодие в Москве. Как сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, новые здания появились на востоке, юге, юго-востоке, западе и юго-западе столицы.

Кроме того, в районах Очаково-Матвеевское и Солнцево строятся два детских сада, а в Северном Бутове – спорткомплекс "Качаловский". В районе Новогиреево уже завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.