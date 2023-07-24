Собянин обсудил с депутатами ГД развитие онкологической помощи в Москве

Москва активно внедряет новый стандарт онкологической помощи. Один из главных стационаров, где проводят высокотехнологичные операции, – Московский клинический научный центр имени Логинова.

Там завершили строительство нового корпуса. Уникальное оборудование расширит возможности лучевой терапии и трансплантации. В соответствии с московским стандартом онкопомощи новый комплекс оснащен современной лабораторией, включающей отделение онкогенетики для выявления пациентов с наследственными формами рака. В этом центре развитие онкопомощи в столице обсудил с депутатами Госдумы РФ Сергей Собянин. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.