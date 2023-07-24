Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в ТиНАО

В Москве построят центр инноваций и импортозамещения, проект здания уже согласовали. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Трехэтажное строение площадью около 14,5 тысячи квадратных метров появится в поселении Воскресенском. В комплексе будут проводить научные исследования и разработки. Арендаторами площадок центра могут стать высокотехнологичные компании из таких отраслей, как электроника, автомобиле- и машиностроение, а также из IT-сектора. Проект даст около 230 новых высокотехнологичных рабочих мест.

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