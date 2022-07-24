Собянин посоветовал москвичам в жару отдыхать вблизи водоемов

В связи с жарой в столице Сергей Собянин напомнил о том, что при такой погоде лучше отдыхать вблизи водоемов. Пруды есть во многих московских парках. Работают лодочные станции и прокат.



Собянин уточнил, что за последние годы благоустроено почти 90 водных объектов. Почищены от ила водоемы и реки, оборудованы берега. Помимо прудов, в Москве имеются летние бассейны в парках "Сокольники" и "Фили". На прибрежных территориях Химкинского водохранилища оборудованы комфортные пляжи с лежаками.

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