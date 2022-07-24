Свыше 155 тысяч москвичей посещают занятия "Московского долголетия" – Собянин

Свыше 155 тысяч москвичей посещают занятия "Московского долголетия". Из них около 95 тысяч – дистанционно. Об этом сообщил Сергей Собянин у себя в телеграм-канале.

У проекта два формата. Онлайн-курсы появились во время пандемии. Их оставили, чтобы у старшего поколения была возможность заниматься спортом и творчеством даже дома, подчеркнул Собянин. Многие москвичи сейчас проводят время за городом, но благодаря проекту продолжают общаться с друзьями и преподавателями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.