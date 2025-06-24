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24 июня, 16:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: территорию Алексеевского женского монастыря благоустроят

Сергей Собянин: территорию Алексеевского женского монастыря благоустроят

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Территория Алексеевского ставропигиального женского монастыря будет благоустроена. О том, как уже идут работы, в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что после завершения благоустройства в этом месте появится больше возможностей для отдыха и прогулок на свежем воздухе. Кроме того, сформируется законченный архитектурный облик храмового комплекса, который посещает множество прихожан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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