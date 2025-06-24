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24 июня, 15:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал, какие территории благоустроят в центре Москвы в этом году

Собянин рассказал, какие территории благоустроят в центре Москвы в этом году

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Центр Москвы станет еще уютнее и удобнее для жизни в 2025 году. О том, что сделают в рамках благоустройства, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Например, в Красносельском районе приведут в порядок территорию Алексеевского монастыря, а именно пруд, мемориальные зоны и прогулочные дорожки. В Тверском районе обновят Триумфальную площадь и почти 20 дворов между Лесной и Новослободской улицами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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