Собянин рассказал, какие территории благоустроят в центре Москвы в этом году

Центр Москвы станет еще уютнее и удобнее для жизни в 2025 году. О том, что сделают в рамках благоустройства, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Например, в Красносельском районе приведут в порядок территорию Алексеевского монастыря, а именно пруд, мемориальные зоны и прогулочные дорожки. В Тверском районе обновят Триумфальную площадь и почти 20 дворов между Лесной и Новослободской улицами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.