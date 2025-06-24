Собянин: новый парк на месте монорельса станет достопримечательностью Москвы

Новый парк на месте столичного монорельса станет новой достопримечательностью на карте Москвы. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

По его словам, площадь бесплатного круглосуточного парка составит 40 тысяч квадратных метров. Здесь разместят беговые дорожки, аллеи, кафе и зоны для отдыха.

Идею о создании первого в России парка на высоте поддержали горожане – за создание прогулочной зоны высказались свыше 70% участников голосования в проекте "Активный гражданин". О том, как будет выглядеть парк на месте монорельса – в эфире телеканала Москва 24.

