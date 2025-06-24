Собянин: благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет 5 и 6 июля

Ежегодный благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет 5 и 6 июля в столичном саду имени Н. Э. Баумана, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Фестиваль организован в рамках городского проекта "Лето в Москве". Центральным событием станет благотворительная ярмарка от 30 столичных некоммерческих организаций. Собранные деньги отправят на помощь подопечным фондов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

