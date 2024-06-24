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Новости

24 июня, 22:30

Новости

Новости часа: более 8 тыс школьников познакомились со столичными производствами

Новости часа: более 8 тыс школьников познакомились со столичными производствами

Новости часа: новый культурный центр в районе Вороново в ТиНАО откроется в июле

Собянин рассказал, как устроен новый культурный центр в районе Вороново

Новости часа: инженерные классы готовят будущих специалистов в 225 школах Москвы

Новости часа: новый культурный центр в районе Вороново в ТиНАО откроется в июле

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Собянин сообщил о завершении строительства культурного центра в селе Кленове

Новости часа: более 8 тыс школьников познакомились со столичными производствами

Собянин: для московских школьников провели свыше 400 экскурсий на предприятия

Собянин рассказал о развитии системы социальной помощи в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 8 тысяч московских школьников побывали на экскурсиях в предприятиях, действующих на территории столицы. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

Строительство станции Митьково МЦД-3 планируется завершить в 2024 году, говорится на сайте мэра.

Там же сообщается, что Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов пройдут на Манежной площади с 28 июня по 2 июля.

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