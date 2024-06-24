Новости часа: более 8 тыс школьников познакомились со столичными производствами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 8 тысяч московских школьников побывали на экскурсиях в предприятиях, действующих на территории столицы. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

Строительство станции Митьково МЦД-3 планируется завершить в 2024 году, говорится на сайте мэра.

Там же сообщается, что Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов пройдут на Манежной площади с 28 июня по 2 июля.

