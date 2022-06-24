Новости последнего часа: закупки товаров и услуг у малого бизнеса увеличат в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве увеличат закупки товаров и услуг у малого бизнеса. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что в городе обновят дорожное покрытие на 14 участках Кремлевского кольца.

В Госавтоинспекции Москвы назвали предварительную причину смертельной аварии на Зубовском бульваре. По предварительной информации, виновник ДТП проехал на красный и пытался избежать столкновения с такси.

