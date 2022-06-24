Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

В Москве отметят День молодежи 26 июня. Главной площадкой станет парк "Музеон". Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Он отметил, что День молодежи в столице пройдет под знаком развития, креатива и популяризации активного образа жизни. В "Музеоне" участников ждут активные игры, мастер-классы, концерт с участием популярных артистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.