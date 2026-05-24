24 мая, 14:30
Сергей Собянин поздравил московского школьника с победой на Азиатской физической олимпиаде
Московский школьник Иван Пругло завоевал золотую медаль на Азиатской физической олимпиаде. Ученик 11-го класса школы № 179 получил поздравление от Сергея Собянина.
По словам мэра, для Ивана это уже не первая награда. В прошлом году он взял золото на Открытой международной астрономической олимпиаде, в этом стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по астрономии и физике.
