Сергей Собянин поздравил московского школьника с победой на Азиатской физической олимпиаде

Московский школьник Иван Пругло завоевал золотую медаль на Азиатской физической олимпиаде. Ученик 11-го класса школы № 179 получил поздравление от Сергея Собянина.

По словам мэра, для Ивана это уже не первая награда. В прошлом году он взял золото на Открытой международной астрономической олимпиаде, в этом стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по астрономии и физике.

