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24 мая, 09:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве у станций новой Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве у станций новой Троицкой линии метро

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У будущих станций Троицкой линии метро начинаются масштабные работы по благоустройству. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Комфортные общественные пространства появятся у станций "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская".

Возле "Вавиловской", например, обновят территорию площадью около 100 тысяч квадратных метров – там появятся новые пешеходные маршруты, дороги, велопарковки, дождевые коллекторы, скамейки и павильоны для ожидания транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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