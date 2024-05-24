Новости часа: в районе Филевский Парк построили два жилых комплекса по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Филевский Парк построили два жилых комплекса по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столичном метро начали обновлять напольную навигацию, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

До 29 градусов обещают в Москве в течение 27 мая. Столичные синоптики также спрогнозировали, что 1 июня в Москве может стать самым жарким за последние 80 лет.

