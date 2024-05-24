Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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24 мая, 14:45

Общество

Новости часа: в районе Филевский Парк построили два жилых комплекса по программе реновации

Новости часа: в районе Филевский Парк построили два жилых комплекса по программе реновации

Собянин рассказал о реализации программы реновации в районе Филевский Парк

Собянин: музею славянской письменности "Слово" на ВДНХ исполняется пять лет

Новости часа: в Москве реализуют еще три проекта по созданию мест приложения труда

Собянин: в Москве реализуют еще три проекта по созданию мест приложения труда

Новости часа: Собянин упростил порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам

Собянин: еще три объекта построят в столице по программе создания рабочих мест

Собянин расширил программу финансовой поддержки инноваторов и изобретателей

Собянин упростил порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам

Сергей Собянин рассказал о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Филевский Парк построили два жилых комплекса по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столичном метро начали обновлять напольную навигацию, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

До 29 градусов обещают в Москве в течение 27 мая. Столичные синоптики также спрогнозировали, что 1 июня в Москве может стать самым жарким за последние 80 лет.

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