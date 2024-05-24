Новости часа: в Москве реализуют еще три проекта по созданию мест приложения труда

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве реализуют еще три проекта по программе создания рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 200 килограммов паэльи будут ежедневно готовить на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя", сообщили власти.

По данным синоптиков, в Москве зафиксировано самое высокое атмосферное давление для 24 мая в XXI веке.