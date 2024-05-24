Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 13:45

Новости

Новости часа: в Москве реализуют еще три проекта по созданию мест приложения труда

Новости часа: в Москве реализуют еще три проекта по созданию мест приложения труда

Собянин: в Москве реализуют еще три проекта по созданию мест приложения труда

Новости часа: Собянин упростил порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам

Собянин: еще три объекта построят в столице по программе создания рабочих мест

Собянин расширил программу финансовой поддержки инноваторов и изобретателей

Собянин упростил порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам

Сергей Собянин рассказал о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса

Собянин: музею славянской письменности "Слово" на ВДНХ исполняется пять лет

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Новости часа: федеральные музеи подключатся к туристическому сервису Russpass

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве реализуют еще три проекта по программе создания рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 200 килограммов паэльи будут ежедневно готовить на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя", сообщили власти.

По данным синоптиков, в Москве зафиксировано самое высокое атмосферное давление для 24 мая в XXI веке.

Читайте также
мэр МосквыгородстроительствофестивалиобществопогодавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика