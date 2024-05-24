Собянин расширил программу финансовой поддержки инноваторов и изобретателей

Правительство Москвы расширило программу финансовой поддержки инноваторов и изобретателей. Постановление подписал Сергей Собянин.

Документ позволит увеличить патентную активность и обеспечить правовую охрану изобретений как в России, так и за рубежом. Ранее действие программы распространялось только на страны-участницы Евразийской патентной конвенции, БРИКС, а также Вьетнам, Индонезию и ОАЭ. Теперь финансовая поддержка станет доступна в отношении патентования изобретений и полезных моделей в любой стране мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

