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24 мая, 10:45

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Собянин упростил порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам

Собянин упростил порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам

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В Москве упростили порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам, которые вкладываются в стартапы и высокотехнологичные компании. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Действующая программа позволяет частным лицам компенсировать до 50% суммы инвестиций, а максимальный размер гранта составляет 10 миллионов рублей. Новая мера позволит привлечь дополнительные средства в технологический сектор столичной экономики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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