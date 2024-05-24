Собянин упростил порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам

В Москве упростили порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам, которые вкладываются в стартапы и высокотехнологичные компании. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Действующая программа позволяет частным лицам компенсировать до 50% суммы инвестиций, а максимальный размер гранта составляет 10 миллионов рублей. Новая мера позволит привлечь дополнительные средства в технологический сектор столичной экономики.

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