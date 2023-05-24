Новости часа: Собянин рассказал о поддержке столичных предпринимателей в креативной сфере

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выручка компаний креативной сферы в Москве за три года выросла почти в 1,5 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Туман накроет Москву в ночь на 25 мая, заявили в столичном комитете городского хозяйства. Автомобилистов просят быть внимательнее.

Wildberries практикой платного возврата товаров борется с шопоголиками. Об этом заявила генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.