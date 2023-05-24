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Новости

24 мая, 17:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке столичных предпринимателей в креативной сфере

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке столичных предпринимателей в креативной сфере

Собянин: реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке предпринимателей творческих профессий

Собянин рассказал о возможностях Центра театра и кино на Поварской после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции Центра театра и кино на Поварской

Москвичей пригласили выбрать цвета для строящихся линий метро

Новости часа: реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году

Собянин рассказал, каким будет реконструированный Центр театра и кино на Поварской

Новости часа: Собянин рассказал о возможностях обследования в павильонах "Здоровая Москва"

Собянин рассказал о возможностях бесплатной диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выручка компаний креативной сферы в Москве за три года выросла почти в 1,5 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Туман накроет Москву в ночь на 25 мая, заявили в столичном комитете городского хозяйства. Автомобилистов просят быть внимательнее.

Wildberries практикой платного возврата товаров борется с шопоголиками. Об этом заявила генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

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