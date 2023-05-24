Собянин: реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году

Реконструкция Центра театра и кино выполнена уже на 50%, а полностью завершить все обещают в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра площадки.

Здание на Поварской улице имеет богатую историю. Оно было построено почти 100 лет назад и с тех пор комплексная реставрация там ни разу не проводилась. После окончания работ это будет современное культурное пространство.

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