24 мая, 15:45Город
Собянин рассказал о возможностях Центра театра и кино на Поварской после реконструкции
Реконструкция Центра театра и кино выполнена уже на 50%, а полностью завершить все обещают в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра площадки.
Здание на Поварской улице имеет богатую историю. Оно было построено почти 100 лет назад и с тех пор комплексная реставрация там ни разу не проводилась. После окончания работ это будет современное культурное пространство.
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