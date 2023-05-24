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Новости

24 мая, 15:30

Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции Центра театра и кино на Поварской

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции Центра театра и кино на Поварской

Москвичей пригласили выбрать цвета для строящихся линий метро

Новости часа: реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году

Собянин рассказал, каким будет реконструированный Центр театра и кино на Поварской

Новости часа: Собянин рассказал о возможностях обследования в павильонах "Здоровая Москва"

Собянин рассказал о возможностях бесплатной диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве сварочного центра в столице

Собянин: центру обучения Мосводоканала исполнилось 50 лет

Новости часа: москвичи могут выбрать цвета, которыми обозначат новые линии на схеме метро

Собянин пригласил москвичей выбрать цвета для строящихся линий метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центр театра и кино на Поварской будет одним из самых высокотехнологичных театральных зданий страны. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Речи об увеличении числа портов и экспортируемых товаров по зерновой сделке нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дорожное покрытие начали ремонтировать на проспекте Вернадского. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

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