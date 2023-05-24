Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции Центра театра и кино на Поварской

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центр театра и кино на Поварской будет одним из самых высокотехнологичных театральных зданий страны. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Речи об увеличении числа портов и экспортируемых товаров по зерновой сделке нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дорожное покрытие начали ремонтировать на проспекте Вернадского. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.