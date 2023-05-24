Новости часа: реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию Центра театра и кино на Поварской должны закончить в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Россия делает выводы из возрастающей вовлеченности Запада в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Проект психологической поддержки школьников перед ЕГЭ расширят в Москве. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.