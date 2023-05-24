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Политика

Новости часа: реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году

Новости часа: реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году

Собянин рассказал, каким будет реконструированный Центр театра и кино на Поварской

Новости часа: Собянин рассказал о возможностях обследования в павильонах "Здоровая Москва"

Собянин рассказал о возможностях бесплатной диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве сварочного центра в столице

Собянин: центру обучения Мосводоканала исполнилось 50 лет

Новости часа: москвичи могут выбрать цвета, которыми обозначат новые линии на схеме метро

Собянин пригласил москвичей выбрать цвета для строящихся линий метро

В Москве подготовлено все необходимое для проведения ЕГЭ – Собянин

Собянин рассказал о выставке архитектуры и дизайна "АРХ Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию Центра театра и кино на Поварской должны закончить в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Россия делает выводы из возрастающей вовлеченности Запада в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Проект психологической поддержки школьников перед ЕГЭ расширят в Москве. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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