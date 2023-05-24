Новости часа: Собянин рассказал о возможностях обследования в павильонах "Здоровая Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 20 тысяч москвичей прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва" с момента открытия. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Истребители F-16 станут для РФ законной целью при их поставках Киеву для боев в зоне СВО. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Сенаторы предлагают кабмину проработать вопрос о налогообложении доходов блогеров. Об этом свидетельствует постановление СФ.