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13:45

Политика

Новости часа: Собянин рассказал о возможностях обследования в павильонах "Здоровая Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о возможностях обследования в павильонах "Здоровая Москва"

Собянин рассказал о возможностях бесплатной диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве сварочного центра в столице

Собянин: центру обучения Мосводоканала исполнилось 50 лет

Новости часа: москвичи могут выбрать цвета, которыми обозначат новые линии на схеме метро

Собянин пригласил москвичей выбрать цвета для строящихся линий метро

В Москве подготовлено все необходимое для проведения ЕГЭ – Собянин

Собянин рассказал о выставке архитектуры и дизайна "АРХ Москва"

Собянин рассказал о возможностях нового раздела "Помощь" на портале mos.ru

Новости часа: реконструкция здания филиала поликлиники № 46 в ЦАО завершится к осени

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 20 тысяч москвичей прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва" с момента открытия. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Истребители F-16 станут для РФ законной целью при их поставках Киеву для боев в зоне СВО. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Сенаторы предлагают кабмину проработать вопрос о налогообложении доходов блогеров. Об этом свидетельствует постановление СФ.

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