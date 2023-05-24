Новости часа: Собянин рассказал о строительстве сварочного центра в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве строят современный сварочный центр, где будут обучать специалистов "Мосгаза" и других компаний. Об этом рассказал Сергей Собянин.

70 клиник в Москве внедрили оформление справок о болезни детей в электронном виде. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дожди и грозы обещают в столице 24 мая. Температура не поднимется выше 22 градусов, заявили синоптики.