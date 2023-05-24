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Общество

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве сварочного центра в столице

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве сварочного центра в столице

Собянин: центру обучения Мосводоканала исполнилось 50 лет

Новости часа: москвичи могут выбрать цвета, которыми обозначат новые линии на схеме метро

Собянин пригласил москвичей выбрать цвета для строящихся линий метро

В Москве подготовлено все необходимое для проведения ЕГЭ – Собянин

Собянин рассказал о выставке архитектуры и дизайна "АРХ Москва"

Собянин рассказал о возможностях нового раздела "Помощь" на портале mos.ru

Новости часа: реконструкция здания филиала поликлиники № 46 в ЦАО завершится к осени

Собянин: реконструкция здания филиала поликлиники № 46 в ЦАО завершится к осени

Новости часа: 82 поликлиники реконструировали в Москве за три года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве строят современный сварочный центр, где будут обучать специалистов "Мосгаза" и других компаний. Об этом рассказал Сергей Собянин.

70 клиник в Москве внедрили оформление справок о болезни детей в электронном виде. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дожди и грозы обещают в столице 24 мая. Температура не поднимется выше 22 градусов, заявили синоптики.

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