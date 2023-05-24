Собянин: центру обучения Мосводоканала исполнилось 50 лет

Центру обучения Мосводоканала 24 мая исполняется 50 лет. Обучение там проходят все новые работники, а опытные мастера повышают свою квалификацию, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Учебные центры есть на всех крупных предприятиях городского хозяйства города. Уровень профессионализма повышают сотрудники "Россети Московский регион". А в "Мосгазе" уделяет особое внимание подготовке сварщиков. Это одна из самых почетных профессий в отрасли.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.