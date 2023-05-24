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Новости часа: москвичи могут выбрать цвета, которыми обозначат новые линии на схеме метро

Новости часа: москвичи могут выбрать цвета, которыми обозначат новые линии на схеме метро

Собянин пригласил москвичей выбрать цвета для строящихся линий метро

В Москве подготовлено все необходимое для проведения ЕГЭ – Собянин

Собянин рассказал о выставке архитектуры и дизайна "АРХ Москва"

Собянин рассказал о возможностях нового раздела "Помощь" на портале mos.ru

Новости часа: реконструкция здания филиала поликлиники № 46 в ЦАО завершится к осени

Собянин: реконструкция здания филиала поликлиники № 46 в ЦАО завершится к осени

Новости часа: 82 поликлиники реконструировали в Москве за три года

Собянин поручил ускорить реконструкцию поликлиники в Таганском районе

Собянин: "Ночь в музее" в этом году в Москве посетили 677 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи могут выбрать цвета, которыми обозначат новые линии на схеме метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

У станции БКЛ "Каховская" завершили основные работы по благоустройству. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Более 550 велопарковок организовали рядом с популярными местами в столице. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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