11:30Город
Новости часа: москвичи могут выбрать цвета, которыми обозначат новые линии на схеме метро
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи могут выбрать цвета, которыми обозначат новые линии на схеме метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.
У станции БКЛ "Каховская" завершили основные работы по благоустройству. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.
Более 550 велопарковок организовали рядом с популярными местами в столице. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.