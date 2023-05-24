Собянин пригласил москвичей выбрать цвета для строящихся линий метро

Москвичи выберут цвета для обозначения новых линий метро. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в ближайшее время закончится строительство трех новых линий. Одна протянется до Троицка – от станции "ЗИЛ". Рублево-Архангельская ветка соединит деловой центр "Москва-Сити" с северо-западными районами внутри МКАД и за кольцевой. А строительство Бирюлевской линии позволит обеспечить транспортную доступность сразу восьми районов столицы.

Какими цветами будут обозначены новые маршруты решат москвичи голосованием на портале "Активный гражданин". Палитра подобрана таким образом, чтобы новые линии не сливались на схеме с действующими ветками.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.