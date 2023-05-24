Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:45

Транспорт

Собянин пригласил москвичей выбрать цвета для строящихся линий метро

Собянин пригласил москвичей выбрать цвета для строящихся линий метро

В Москве подготовлено все необходимое для проведения ЕГЭ – Собянин

Собянин рассказал о выставке архитектуры и дизайна "АРХ Москва"

Собянин рассказал о возможностях нового раздела "Помощь" на портале mos.ru

Новости часа: реконструкция здания филиала поликлиники № 46 в ЦАО завершится к осени

Собянин: реконструкция здания филиала поликлиники № 46 в ЦАО завершится к осени

Новости часа: 82 поликлиники реконструировали в Москве за три года

Собянин поручил ускорить реконструкцию поликлиники в Таганском районе

Собянин: "Ночь в музее" в этом году в Москве посетили 677 тыс человек

Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек по всей РФ пользуются библиотекой МЭШ

Москвичи выберут цвета для обозначения новых линий метро. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в ближайшее время закончится строительство трех новых линий. Одна протянется до Троицка – от станции "ЗИЛ". Рублево-Архангельская ветка соединит деловой центр "Москва-Сити" с северо-западными районами внутри МКАД и за кольцевой. А строительство Бирюлевской линии позволит обеспечить транспортную доступность сразу восьми районов столицы.

Какими цветами будут обозначены новые маршруты решат москвичи голосованием на портале "Активный гражданин". Палитра подобрана таким образом, чтобы новые линии не сливались на схеме с действующими ветками.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика