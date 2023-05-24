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В Москве подготовлено все необходимое для проведения ЕГЭ – Собянин

В Москве подготовлено все необходимое для проведения ЕГЭ – Собянин

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Сергей Собянин сообщил, что в Москве подготовлено все необходимое для проведения ЕГЭ. Более 88 тысяч школьников и выпускников прошлых лет смогут сдать экзамены в максимально благоприятных условиях. Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале.

Собянин рассказал, что на базе школ будут работать 364 пункта проведения ЕГЭ, и еще семь пунктов были организованы в столичных больницах для тех, кто проходит там лечение. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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