В Москве подготовлено все необходимое для проведения ЕГЭ – Собянин

Сергей Собянин сообщил, что в Москве подготовлено все необходимое для проведения ЕГЭ. Более 88 тысяч школьников и выпускников прошлых лет смогут сдать экзамены в максимально благоприятных условиях. Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале.

Собянин рассказал, что на базе школ будут работать 364 пункта проведения ЕГЭ, и еще семь пунктов были организованы в столичных больницах для тех, кто проходит там лечение. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.