Ставку по льготным кредитам для промышленности Москвы снизили с 11 до 9% – Собянин

Ставку по льготным кредитам для промышленности Москвы снизили с 11% до 9%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Необходимости носить маски из-за оспы обезьян в России нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Водителей в Подмосковье призвали быть аккуратнее на дороге из-за высокой вероятности мокрого снега.