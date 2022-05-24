Собянин снизил ставку по льготным кредитам промышленности с 11 до 9%

Правительство Москвы снизит ставку по льготным кредитам для предприятий и организаций реального сектора экономики с 11 до 9%, для предприятий строительной отрасли – с 12 до 9%. Постановление подписал Сергей Собянин.

Процентные ставки будут снижены как для новых заемщиков, так и по кредитам, заявки на которые были одобрены ранее.

Столичные компании, работающие, например, в отраслях обрабатывающей промышленности, образования, здравоохранения могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств в объеме до 500 миллионов рублей. Есть условия: компания – получатель кредита – должна быть зарегистрирована в Москве, работать не менее двух лет, не находиться в процессе банкротства и не иметь задолженности по налогам.

Промышленные предприятия также могут получить поддержку на реализацию инвестиционных проектов. В этом случае максимальный размер кредита – до одного миллиарда рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.