Собянин представил пять первых резидентов инновационного кластера "Ломоносов"

Пять инновационных компаний получили статус резидентов кластера "Ломоносов". Его сдадут в эксплуатацию уже в этом году. Но участники проекта уже могут пользоваться налоговыми льготами и другими преимуществами. Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

О своей заинтересованности заявили еще более 180 компаний. Планируется, что до конца года кластер “Ломоносов” будет полностью заполнен резидентами. В данный момент в Раменках возводятся три из девяти будущих кластеров научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

Как отметил мэр, проектов такого масштаба Россия не знала много десятилетий. Через несколько лет будут открыты сотни новых научных лабораторий и инновационных компаний. А это тысячи рабочих мест для московских ученых, выпускников вузов и других высококвалифицированных специалистов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.