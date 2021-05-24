Собянин открыл в центре Москвы новый Музей нефти

Сергей Собянин и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов открыли Музей нефти на Сретенском бульваре. Мэр столицы отметил, что нефтяная отрасль является высокотехнологичной и впитывает лучшие мировые знания.

"В Москве нет нефтяных вышек, нефтяных месторождений, но в Москве есть огромные отряды людей, которые двигают академическую науку, прикладную, образование, которое работает в значительной части на нефтяную отрасль страны, делая ее передовой. Конечно, 300-летие нефтяной отрасли для Москвы – это тоже значимое событие, и я благодарю Вагита Юсуфовича, что он уже открывает второй музей нефти", – отметил градоначальник.

Публичная экспозиция музея "Лукоил" станет частью музейного комплекса в Москве, куда уже входит павильон "Нефть" на ВДНХ. Он был восстановлен компанией полтора года назад. Там работает научно-образовательный центр, рассказывающий о процессах добычи, переработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.