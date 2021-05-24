Собянин рассказал о благоустройстве в Дмитровском переулке и на Шаболовке

В этом году основные работы по созданию качественной городской среды проходят в жилых районах столицы. Но несколько проектов запланированы и в центре, о них рассказал Сергей Собянин.

В порядок приведут Дмитровский переулок и территорию около флаг­манского центра "Моя работа" на Шаболовке. По словам мэра, в Дмитровском переулке тротуары станут шире и комфортнее, а на проезжей части сделают карманы, что увеличит количество парко­воч­ных мест. Там также можно будет зарядить электромобиль и припарковать велосипед.

Улицу украсят фонари в историческом стиле. Воздушные кабельные линии уберут под землю. Также сделают и с освещением около центра "Моя работа" на Шаболовке. Там заменят асфальт и обустроят парковку. Пешеходную зону замостят гранитной плиткой, а недалеко от входа в здание будет установлен летний павильон с навесом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.