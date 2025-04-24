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24 апреля, 17:15

Мэр Москвы

Мэр Москвы объявил об открытии шестого флагманского центра

Мэр Москвы объявил об открытии шестого флагманского центра

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Почти десяток самых современных операционных и вертолетная площадка для санавиации – все это и многое другое разместили во флагманском центре больницы имени Буянова. На нем программа модернизации приемных отделений городских больниц завершилась. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы, новый флагман будет не только оказывать экстренную помощь, но и станет технологическим ядром больницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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