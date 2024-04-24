Новости часа: с москвичами обсудят концепции благоустройства общественных пространств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 8 адресов вошли в проект "Проектируем район", который превращает пожелания жильцов в архитектурные концепции. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число поездок в рабочие дни на МЦД-3 и МЦД-4 в марте выросло на 25 и 30%, сообщили в Дептрансе.

МЧС предупредило москвичей о грозе, дожде и порывистом ветре в ближайшие дни.