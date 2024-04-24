Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля, 20:00

Новости

Новости часа: с москвичами обсудят концепции благоустройства общественных пространств

Новости часа: с москвичами обсудят концепции благоустройства общественных пространств

Новости часа: москвичи совместно с архитекторами разработают проекты благоустройства

Собянин: круизные теплоходы пойдут в этом сезоне по новым маршрутам

Собянин: москвичи совместно с архитекторами разработают проекты благоустройства

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности "Академии инноваторов"

Собянин: Москва вносит огромный вклад в технологический суверенитет страны

Новости часа: производство обрабатывающих отраслей Москвы увеличилось на 17%

Собянин: рост обрабатывающих отраслей промышленности в Москве составил 17% в 2024 году

Новости часа: выпуск оптических кабелей спецназначения наладили в Москве

Собянин посетил обновленный завод "Спецкабель" в столичном Гольянове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 8 адресов вошли в проект "Проектируем район", который превращает пожелания жильцов в архитектурные концепции. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число поездок в рабочие дни на МЦД-3 и МЦД-4 в марте выросло на 25 и 30%, сообщили в Дептрансе.

МЧС предупредило москвичей о грозе, дожде и порывистом ветре в ближайшие дни.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортпогодавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика