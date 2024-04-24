Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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Новости

Новости

24 апреля, 18:20

Новости

Новости часа: москвичи совместно с архитекторами разработают проекты благоустройства

Новости часа: москвичи совместно с архитекторами разработают проекты благоустройства

Собянин: круизные теплоходы пойдут в этом сезоне по новым маршрутам

Собянин: москвичи совместно с архитекторами разработают проекты благоустройства

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности "Академии инноваторов"

Собянин: Москва вносит огромный вклад в технологический суверенитет страны

Новости часа: производство обрабатывающих отраслей Москвы увеличилось на 17%

Собянин: рост обрабатывающих отраслей промышленности в Москве составил 17% в 2024 году

Новости часа: выпуск оптических кабелей спецназначения наладили в Москве

Собянин посетил обновленный завод "Спецкабель" в столичном Гольянове

Новости часа: в поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С жителями Москвы обсуждаются концепции благоустройства еще восьми общественных пространств. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С началом навигации смотровая площадка Северного речного вокзала возобновила работу. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.

По прогнозам синоптиков, до выходных в столице ожидаются дожди и сильный ветер.

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