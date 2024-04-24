Новости часа: москвичи совместно с архитекторами разработают проекты благоустройства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С жителями Москвы обсуждаются концепции благоустройства еще восьми общественных пространств. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С началом навигации смотровая площадка Северного речного вокзала возобновила работу. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.

По прогнозам синоптиков, до выходных в столице ожидаются дожди и сильный ветер.