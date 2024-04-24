Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности "Академии инноваторов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве растет популярность "Академии инноваторов", в которой встречаются разработчики и инвесторы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Водоемы столицы готовят к открытию купального сезона, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Экскурсоводы смогут получить единую аккредитацию для работы в московских учреждениях культуры, сообщили власти.