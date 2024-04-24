Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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Новости

Новости

24 апреля, 18:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности "Академии инноваторов"

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности "Академии инноваторов"

Собянин: Москва вносит огромный вклад в технологический суверенитет страны

Новости часа: производство обрабатывающих отраслей Москвы увеличилось на 17%

Собянин: рост обрабатывающих отраслей промышленности в Москве составил 17% в 2024 году

Новости часа: выпуск оптических кабелей спецназначения наладили в Москве

Собянин посетил обновленный завод "Спецкабель" в столичном Гольянове

Новости часа: в поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Новости часа: выпускники второго потока "Академии инноваторов" создали 45 стартапов

Новости часа: ИИ будет анализировать рентгеновские снимки в поликлиниках Москвы

Собянин: в поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве растет популярность "Академии инноваторов", в которой встречаются разработчики и инвесторы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Водоемы столицы готовят к открытию купального сезона, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Экскурсоводы смогут получить единую аккредитацию для работы в московских учреждениях культуры, сообщили власти.

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