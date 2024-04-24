Новости часа: производство обрабатывающих отраслей Москвы увеличилось на 17%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала 2024 года рост производства обрабатывающих отраслей промышленности в Москве составил 17%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Речным прогулочным маршрутам присвоили новые номера. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Гроза с сильным ветром ожидается в Москве 25 и 26 апреля, предупредили в комплексе горхозяйства.