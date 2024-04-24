Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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Новости

Новости

24 апреля, 16:00

Новости

Новости часа: производство обрабатывающих отраслей Москвы увеличилось на 17%

Новости часа: производство обрабатывающих отраслей Москвы увеличилось на 17%

Собянин: рост обрабатывающих отраслей промышленности в Москве составил 17% в 2024 году

Новости часа: выпуск оптических кабелей спецназначения наладили в Москве

Собянин посетил обновленный завод "Спецкабель" в столичном Гольянове

Новости часа: в поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Новости часа: выпускники второго потока "Академии инноваторов" создали 45 стартапов

Новости часа: ИИ будет анализировать рентгеновские снимки в поликлиниках Москвы

Собянин: в поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Собянин: выпускники второго потока "Академии инноваторов" создали 45 стартапов

Сергей Собянин объявил о начале сезона летней навигации по Москве-реке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала 2024 года рост производства обрабатывающих отраслей промышленности в Москве составил 17%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Речным прогулочным маршрутам присвоили новые номера. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Гроза с сильным ветром ожидается в Москве 25 и 26 апреля, предупредили в комплексе горхозяйства.

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