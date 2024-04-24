24 апреля, 13:45Новости
Новости часа: в поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Использование ИИ для анализа рентгенографии без участия врача ускорит и повысит точность диагностики. Об этом заявил Сергей Собянин.
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