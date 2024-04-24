Новости часа: в поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Использование ИИ для анализа рентгенографии без участия врача ускорит и повысит точность диагностики. Об этом заявил Сергей Собянин.

Круизы из Москвы по городам Золотого кольца начнутся уже 24 апреля, сообщили в Дептрансе.

Почти 70 домов снесли по программе реновации в Москве с начала года, рассказали в департаменте градостроительной политики.