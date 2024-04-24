Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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Новости

Новости

24 апреля, 13:45

Новости

Новости часа: в поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Новости часа: в поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Новости часа: выпускники второго потока "Академии инноваторов" создали 45 стартапов

Новости часа: ИИ будет анализировать рентгеновские снимки в поликлиниках Москвы

Собянин: в поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Собянин: выпускники второго потока "Академии инноваторов" создали 45 стартапов

Сергей Собянин объявил о начале сезона летней навигации по Москве-реке

Собянин: первые центры ментального здоровья в Москве откроются уже в 2024 году

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"Мой район. Новости": первые центры ментального здоровья в Москве откроются в 2024 году

Новости часа: к новому отопительному сезону подготовят более 74 тыс зданий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Использование ИИ для анализа рентгенографии без участия врача ускорит и повысит точность диагностики. Об этом заявил Сергей Собянин.

Круизы из Москвы по городам Золотого кольца начнутся уже 24 апреля, сообщили в Дептрансе.

Почти 70 домов снесли по программе реновации в Москве с начала года, рассказали в департаменте градостроительной политики.

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