24 апреля, 13:00Новости
Новости часа: выпускники второго потока "Академии инноваторов" создали 45 стартапов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участники "Академии инноваторов" по итогам второго потока создали 45 новых стартапов. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Московские водоемы начали готовить к открытию купального сезона, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Некоторые поезда "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево отменят 29–30 апреля, заявили в пресс-службе перевозчика.