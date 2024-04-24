Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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Новости

Новости

24 апреля, 13:00

Новости

Новости часа: выпускники второго потока "Академии инноваторов" создали 45 стартапов

Новости часа: выпускники второго потока "Академии инноваторов" создали 45 стартапов

Новости часа: ИИ будет анализировать рентгеновские снимки в поликлиниках Москвы

Собянин: в поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Собянин: выпускники второго потока "Академии инноваторов" создали 45 стартапов

Сергей Собянин объявил о начале сезона летней навигации по Москве-реке

Собянин: первые центры ментального здоровья в Москве откроются уже в 2024 году

Собянин: свыше 3 тысяч жителей Академического района получили жилье по реновации

"Мой район. Новости": первые центры ментального здоровья в Москве откроются в 2024 году

Новости часа: к новому отопительному сезону подготовят более 74 тыс зданий

Собянин: в Москве начинается подготовка к новому отопительному сезону

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участники "Академии инноваторов" по итогам второго потока создали 45 новых стартапов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские водоемы начали готовить к открытию купального сезона, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Некоторые поезда "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево отменят 29–30 апреля, заявили в пресс-службе перевозчика.

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