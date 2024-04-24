Новости часа: ИИ будет анализировать рентгеновские снимки в поликлиниках Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Искусственный интеллект (ИИ) в московских поликлиниках будет анализировать рентгеновские снимки без участия врача. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 900 фасадов жилых домов капитально отремонтируют в Москве, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Речным прогулочным маршрутам в Москве присвоили новые номера. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.