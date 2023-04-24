15:30Общество
Новости часа: Собянин подвел итоги благотворительного фестиваля "Пасхальный дар"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадки благотворительного фестиваля "Пасхальный дар" посетили 450 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.
МЧС будет с помощью беспилотников вычислять нарушителей противопожарного режима. Об этом сообщили в ведомстве.
России необходимо за 5–7 лет сделать большой рывок в технологическом развитии. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.