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Общество

Новости часа: Собянин подвел итоги благотворительного фестиваля "Пасхальный дар"

Новости часа: Собянин подвел итоги благотворительного фестиваля "Пасхальный дар"

Собянин открыл обновленный спорткомплекс "Триумф" на северо-западе Москвы

Завершена установка главного пролетного строения моста через затон Новинки

Новости часа: Собянин открыл обновленный спорткомплекс "Триумф" на северо-западе Москвы

Новости часа: Путин поддержал выравнивание денежного довольствия участников СВО

Собянин открыл обновленный спорткомплекс "Триумф" на северо-западе Москвы

Собянин: площадки фестиваля "Пасхальный дар" посетили 450 тыс человек

Собянин сообщил о подготовке новой партии электробусов для столичных маршрутов

Собянин: москвичи выбрали лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии

Главархив показал редкие фотографии весенней Москвы XX века

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадки благотворительного фестиваля "Пасхальный дар" посетили 450 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

МЧС будет с помощью беспилотников вычислять нарушителей противопожарного режима. Об этом сообщили в ведомстве.

России необходимо за 5–7 лет сделать большой рывок в технологическом развитии. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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